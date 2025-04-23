Минерву на Уварове наказали арестом

Суд в Санкт-Петербурге признал студента ЛЭТИ виновным в организации группового пикета и назначил ему трехдневный арест. Поводом стала акция с повешением манекена древнеримской богини Минервы, которая считается покровительницей науки, с запиской «Наука мертва». Молодые люди разместили инсталляцию на ноге памятника графу Уварову около здания Двенадцати коллегий. После данного протеста СМИ начали писать о некой «ячейке троцкистов-леворадикалов» под управлением Великобритании. Задержанные акционисты отрицают участие в ней и настаивают, что не в курсе ни о какой группе. Один из них требует от журналистов опровержения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Студенческая акция «Наука мертва» напротив главного входа в здание Двенадцати коллегий

Фото: телеграм-канал «Управление по работе с администрацией» Студенческая акция «Наука мертва» напротив главного входа в здание Двенадцати коллегий

Фото: телеграм-канал «Управление по работе с администрацией»

Об акции в Петербурге узнали из анонимного Telegram-канала «Управление по работе с администрацией». Паблик был создан 24 марта — в тот же день, когда Минерва оказалась на ноге Уварова. Тогда на канал было подписано 25 подписчиков — по всей вероятности, многие из них были заранее в курсе об акции. Первым постом в канале было заявление организаторов. «Сейчас символ Университета Господ — граф Уваров, душитель свободы, равенства, братства, студенческого самоуправления и науки! Мы хотим, чтобы это стыдливо скрываемое убийство видели все!» — говорится в тексте. Там же указано, что их недовольство связано с тем, что студенты СПбГУ больше не могут прилагать научные статьи при поступлении в магистратуру и аспирантуру ради дополнительных баллов. «Вместо них — бессмысленные олимпиады, организаторы которых обещают "нетворкинг" и карьерные перспективы. Отныне СПбГУ — не храм науки, а лишь удобный карьерный трамплин»,— заключили анонимы, посетовав, что реальное образование теперь заменяется уроками патриотизма.

Памятник графу Сергею Уварову установили на территории СПбГУ 24 ноября 2023 года на месте, где раньше стоял один из символов университета — «Крылатый гений». Это решение в администрации учебного заведения объяснили «визуальной линией» из четырех памятников: «С появлением монументов визуальная линия "Петр I — Михаил Ломоносов — Сергей Уваров — Дмитрий Менделеев" станет хронологически верной и свяжет между собой различные вехи развития Университета». Памятник универсанта с горящим факелом планировалось перенести во внутренний двор Двенадцати коллегий. Но позже его потеряли. Как оказалось, он не числился на балансе СПбГУ — его собственником был «Максидом», который и забрал себе «гения».

9 апреля с университетских пар задержали студента-политолога из СПбГУ Артема Пронько, на него составили протокол по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд протокол еще не рассмотрел. В Петербурге господин Пронько находится в кругах левых политиков, кроме того, он пробовал выдвинуться в муниципальные депутаты от КПРФ (в партии он не состоит). В СПбГУ он руководит социальным комитетом студсовета. Сам студент утверждает, что не вешал на Уварова Минерву.

21 апреля задержали еще одного студента из-за акции с манекеном. Учащегося СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Степана Тимофеева в среду, 23 апреля, арестовали на трое суток за «организацию группового пикетирования» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). До суда он находился в изоляторе временного содержания. Свое участие в протесте он не подтверждает.

В УМВД по Василеостровскому району рассказали, что дело было возбуждено после составления справки в центре «Э» (по противодействию экстремизму). На заседании изучили протокол осмотра канала «Управление по работе с администрацией», а также видеозаписи с камер наблюдения СПбГУ. По ним полиция планировала распознать организаторов акции, но лиц на записи не видно. Адвокат обоих фигурантов Вероника Карагодина настаивает на том, что камера находилась так далеко от места, что участников определить невозможно. На видео также заметно, что, увидев действия молодых людей у памятника Уварову, к ним побежала охранница, после чего собравшиеся ушли. Госпожа Карагодина попросила прекратить дело из-за отсутствия состава преступления и события как такового.

22 апреля РИА «Новости» со ссылкой на источники в силовых структурах написало, что в Петербурге обнаружена «ячейка троцкистов-леворадикалов с центром управления в Великобритании». Именно она, утверждает издание, устроила акцию с «подвешенной Минервой». Артем Пронько, которого агентство называет участником протеста, сообщил, что не знает ни о какой ячейке. «О существовании студенческой ячейки троцкистов "Рабочая власть" мне неизвестно, также я не имею никакого отношения к леворадикальной "Организации коммунистов-интернационалистов" и подобным организациям»,— рассказал студент СПбГУ. На своей странице «ВКонтакте» он потребовал от СМИ, которые выпустили материалы с утверждением о его членстве в этой ячейке, опубликовать опровержение. На данный момент таковых не вышло. В РИА «Новости» ситуацию «Ъ-СПб» комментировать не стали.

Полина Пучкова