В Самарской области выявили 54 нарушения после проверки очистных сооружений

Самарская область находится на втором месте среди российских регионов по числу выявленных Росприроднадзором нарушений после проверки очистных сооружений построенных по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Об этом сообщила глава ведомства Светлана Родионова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего было проверено 132 сооружения, в которых выявили 1471 нарушение. По всем случаям возбуждены административные дела, выданы предписания, рассчитывается ущерб природе. Наибольшее число нарушений обнаружено в Ярославской (171) и Самарской (54) областях. Госпожа Родионова отметила, что «ни одно из проверенных сооружений не было верифицировано по результатам первичной проверки».

В январе текущего года зампред комитета Госдумы РФ по экологии Жанна Рябцева, проводившая в регионах парламентский контроль исполнения проекта «Оздоровление Волги», заявила, что после проверок ничего не сделано и это «саботаж». По ее словам, за семь месяцев «инцидента» (отработки в правительстве РФ проблематики с неработающими очистными сооружениями) идет «бесполезное пережевывание» и рисование дорожных карт в регионах. По данным депутата, чиновники просят дополнительные деньги вместо того, чтобы вернуть в бюджет неэффективно потраченные средства, а Минстрой и Минприроды не хотят исключать из программы не построенные очистные сооружения, потому что у них «палочки не сойдутся».

«То, как шла реализация нацпроекта, это беспредел, диверсия и саботаж»,— заявила Жанна Рябцева, подводя итог заседания комитета по рассмотрению проблем «Оздоровления Волги».

Андрей Сазонов