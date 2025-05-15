Украинский военнослужащий получил 15 лет за теракт в Курской области

2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Андрею Фролкину, солдату 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, за теракт в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Ему назначили 15 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Фролкин в составе украинского подразделения незаконно пересек границу России. Вооруженный автоматом АК-74, он участвовал в нападениях на местных жителей в Суджанском и Кореневском районах: угрожал людям, мешал их эвакуации, а также открывал огонь по российским военным и гражданским. Кроме того, он был замешан в блокировании села Ольговка Кореновского района.

В ходе боевых действий солдат был задержан российскими военнослужащими и передан следователям.

В начале недели суд приговорил украинского военнослужащего Андрея Власенко к 17 годам лишения свободы за теракт в Курской области, где он минировал дороги и угрожал мирным жителям.

Екатерина Симикова