Наводчик ВСУ получил реальный срок за теракт в Курской области

2-й Западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Андрею Власенко, наводчику 134-го отдельного батальона охраны и обеспечения ВСУ, за теракт, повлекший тяжкие последствия (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы). Ему назначили 17 лет лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в колонии строгого режима. Об этом сообщила главная военная прокуратура.

Судом установлено, что в сентябре 2024 года Власенко, действуя в составе группы, незаконно проник на территорию РФ с целью совершения терактов. Находясь в селе Любимовка и деревне Вишневка Кореневского района Курской области, он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирных жителей под угрозой применения оружия.

В ходе боевых действий наводчик был задержан российскими военнослужащими и передан следователям.

В конце апреля суд признал жителя Воронежа Василия Сурина виновным в оправдании подрыва Крымского моста. Его приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.

Ульяна Ларионова