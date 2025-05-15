Начался процесс объединения челябинского и магнитогорского онкодиспансеров

В Челябинской области стартовал процесс объединения онкодиспансеров. Постановление правительства региона о реорганизации Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины в форме присоединения к нему областного онкологического диспансера №2 (Магнитогорск) подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, челябинский онкоцентр является правопреемником прав и обязанностей магнитогорского онкодиспансера. «Основная цель деятельности реорганизуемого государственного автономного учреждения здравоохранения сохраняется»,— говорится в документе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о планируемом объединении в одно юридическое лицо челябинского и магнитогорского диспансеров в конце прошлого года сообщил исполняющий обязанности главного врача центра онкологии и ядерной медицины Андрей Лукин на заседании совета главврачей. По его словам, реорганизация позволит учреждениям «воспользоваться рядом весомых преимуществ», среди них концентрация и эффективное использование материально-технических ресурсов, возможность временного решения кадрового дефицита.