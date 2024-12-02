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Челябинский и магнитогорский онкодиспансеры планируют объединить

В Челябинской области запланирована реорганизация онкологической службы. Прорабатывается объединение в одно юридическое лицо челябинского и магнитогорского диспансеров. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Лукин на первом заседании совета главврачей, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Андрея Лукина, вопрос объединения двух медучреждений поручил проработать министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко после визита на Южный Урал в июле. «Это безусловно позволит воспользоваться рядом весомых преимуществ — это концентрация материально-технических ресурсов, эффективное их использование, возможность временного решения кадрового дефицита и внедрение единой организационно-методической модели»,— сказал и.о. главврача челябинской онкобольницы.

Совет главный врачей Челябинской области был создан в этом году. В него вошли руководители 10 крупнейших медучреждений региона, а также главные врачи специализированных больниц — онкологического центра и детской областной больницы. Также в совет входят первый заместитель губернатора Станислав Мошаров и министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская. Основная задача совета — повышение качества и доступности медицинской помощи. Первое заседание провел глава региона Алексей Текслер.

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