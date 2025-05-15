В Республике Татарстан 28-летний мастер подрядной организации предстанет перед судом по обвинению в гибели человека во время строительных работ. Мужчине предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане мастера подрядной организации будут судить за гибель человека

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане мастера подрядной организации будут судить за гибель человека

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 19 января в Казани на улице Коломенской во время прокладки труб. После повреждения действующего водопровода обвиняемый направил двух рабочих в ненадлежащим образом оборудованную траншею для устранения течи. В результате обвала грунта один из рабочих погиб на месте происшествия.

Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Артём Дергунов