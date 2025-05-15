Смольный пообещал петербуржцам гигантские пробки на ПМЭФ

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко анонсировал временные дорожные ограничения в связи с проведением Петербургского международного экономического форума. У жителей города будет время скорректировать свои маршруты и подготовиться к поездкам.

Он подчеркнул, что от гигантских пробок, которые традиционно возникают в городе при любом крупном международном мероприятии, не отказаться. Господин Москаленко пообещал работать с транспортными службами, чтобы минимизировать неудобства.

Отметим, что в ходе проведения ПМЭФ-2025 будут усилены меры безопасности в аэропорту, гостиницах, ресторанах и на вокзалах. На форум будут пускать только при отрицательном тесте на коронавирус, так как в городе еще не сняты ковидные ограничения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мероприятие пройдет в «Экспофоруме» с 18 по 21 июня. Регионы России с приближением ПМЭФ начали искать исполнителей для подготовки своих экспозиций. Общий бюджет субъектов уже превышает 213 млн рублей.

Андрей Маркелов