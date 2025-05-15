В Анапе на четырех пляжах появились новые выбросы мазута

На береговой полосе Черного моря в городе-курорте Анапе были обнаружены новые выбросы мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Уточняется, что «незначительные фрагменты нефтепродуктов» были ночью вынесены морем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / opershtab23 Фото: t.me / opershtab23

По данным оперштаба, выбросы мазута появились на пляже возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе, а также на береговой полосе села Витязево — на пляжах «Афалина» и «Витязь», на пляже детского лагеря «Приморский». Новые выбросы мазута убраны в первую очередь, сообщили в штабе, после этого участники ликвидации последствий ЧС возобновили деликатную уборку — просеивание песка для поиска мелкой фракции нефтепродуктов.

Уборка пляжной полосы города-курорта Анапы идет с декабря прошлого года, когда после кораблекрушения в Керченском проливе в море попало большое количество нефтепродуктов. В настоящее время в Анапе 133 песчаных пляжа и 8 галечных находятся в процессе очистки от нефтепродуктов, фактически это все оборудованные пляжи курорта.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе недавнего совещания о подготовке к курортному сезону призвал власти Анапы «открыто и честно» информировать местных жителей и отдыхающих из всех регионов России о ситуации с пляжами, о действующих ограничениях.

О последствиях разлива мазута для туристической отрасли — в материале «Ъ» «Анапе дали средство от загара».

Анна Перова, Краснодар