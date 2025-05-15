Bloomberg: Трамп предлагает возобновить работу Совета Россия—НАТО

Администрация США предлагает возобновить работу Совета Россия—НАТО, сообщает агентство Bloomberg. По информации агентства, такой идеей американцы пополнили свое пакетное предложение по урегулированию на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«С тех пор США дополнили свое предложение новыми деталями, в том числе предложили возобновить переговоры по безопасности в рамках Совета Россия—НАТО»,— пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Совет Россия—НАТО (СРН) был создан в 2002 году как механизм для консультаций между РФ и Североатлантическим альянсом. В апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России, союз приостановил все практическое сотрудничество с Россией, но оставил открытыми каналы связи для обмена мнениями. С того момента было проведено 11 заседаний, на которых Украина была первым пунктом повестки дня. Последнее заседание Совета Россия—НАТО состоялось в январе 2022 года. После начала боевых действий на Украине страны НАТО на Мадридском саммите в июне того же года согласились с тем, что НАТО больше не может рассматривать Россию в качестве партнера. После этого консультации не проводились. При этом в НАТО отмечали, что оставляют открытыми каналы связи с Москвой «для снижения риска и предотвращения эскалации».

Анастасия Домбицкая