Выдача потребкредитов в Удмуртии сократилась почти на 60% за год

В Удмуртии было выдано 12,7 тыс. потребкредитов в апреле, что на 57,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 30 тыс. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По количеству выданных потребкредитов республика заняла 30-е место в стране. Падение выдачи в Удмуртии соответствует общероссийскому тренду с разницей в 1 п.п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Существенное сокращение выдачи потребительских кредитов (в РФ.— “Ъ-Удмуртия”) начиная со второй половины 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. При этом с декабря темпы кредитования остаются примерно на одном уровне (1,2 — 1,3 млн. в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации»,— заявил о российском рынке микрокредитования директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Представитель бюро отметил, что кредиторы продолжают ориентироваться на заемщиков с высокой кредитоспособностью.

Напомним, средний размер выданных потребительских кредитов в Удмуртии составил 157 тыс. руб. в марте, увеличившись на 14,6% по сравнению с февралем. По динамике республика заняла 12-е место по стране.