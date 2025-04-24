Удмуртия заняла 12-е место в РФ по росту среднего размера потребкредита в марте

Средний размер выданных потребительских кредитов в Удмуртии составил 157 тыс. руб. в марте, увеличившись на 14,6% по сравнению с февралем, сообщает национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По динамике республика заняла 12-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Средний размер таких кредитов в России в марте вырос на 14% за месяц и достиг 168,5 тыс. руб. Региональный показатель потребительских займов опережает общероссийский на 0,6 п.п.

«Стоит отметить, что средний размер потребкредитов фиксируется на фоне стабилизации количества выданных займов. Так, с декабря прошлого года их выдача держится на уровне 1,2-1,3 млн в месяц. При этом объемы выдаваемых банками потребкредитов растут, увеличивая их средний чек»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, количество выданных потребительских кредитов в Удмуртии сократилось за год на 58,1% — до 12,9 тыс. оформленных займов в марте 2025-го. По количественному показателю республика заняла 30-е место по стране.