Минпромторг: роботизация промышленности решит вопрос дефицита кадров

Использование роботов в промышленности может помочь решить вопрос с дефицитом кадров в России, считает первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. При этом он уточнил, что нужно «понимать отраслевую структуру», потому что некоторые отрасли «сложнее роботизируются».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его мнению, использование роботов может также высвободить дополнительные рабочие руки. Минпромторг видит перспективу роботизации ритейла прежде всего в оптовом звене и на складах. Сейчас роботизированные системы в России используют только передовые компании. «Роботизация принципиально важна и действительно может много эффектов дать, но всегда надо помнить об отраслевой структуре плюс о перетоках людей из разных отраслей»,— подчеркнул господин Осьмаков в кулуарах KazanForum (цитата по «РИА Новости»).

Глава Минпромторга Антон Алиханов в апреле говорил, что в российские предприятия обрабатывающей промышленности необходимо привлечь дополнительно 1,9 млн человек. В 2025 году на роботизацию предприятий выделено 7 млрд руб. В перспективе шести лет в это направление инвестируют 136 млрд руб. По данным РАНХиГС, в обрабатывающем секторе РФ не хватает 75–140 тыс. квалифицированных рабочих.

Подробности — в материале «Ъ» «Обработке ищут кадры».