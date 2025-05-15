Гонщикам дали крепкое слово

Международная автомобильная федерация (FIA), как и обещал ее президент Мохаммед бен Сулайем в конце апреля, скорректировала свою позицию относительно использования гонщиками нецензурных слов. FIA вдвое снизила штрафы за это, а также дала стюардам гонок право проявлять гибкость при рассмотрении нарушений вплоть до отказа от назначения наказания. Отметим, что в последние недели господин бен Сулайем, не пользующийся популярностью среди гонщиков, активно предпринимает попытки наладить с ними отношения. Вероятно, это вызвано тем, что в декабре ему нужно переизбраться на новый срок. При этом практически одновременно со смягчением позиции по поводу нецензурной лексики глава FIA пытается провести ряд важных изменений в регламент. Цель, как считает ряд специалистов,— отсечь от участия в выборах чрезвычайно популярного в гоночных кругах двукратного чемпиона мира по авторалли и четырехкратного победителя ралли-рейда «Дакар» Карлоса Сайнса-старшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент FIA Мохаммед бен Сулайем

Фото: Stephane Mahe / Reuters Президент FIA Мохаммед бен Сулайем

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем, как и обещал в конце апреля, несколько смягчил свое отношение к тому, что гонщики по ходу заездов, а то и вовсе на пресс-конференциях используют бранные слова. Полностью отказаться от борьбы со сквернословами глава FIA пока не готов, но изменения, внесенные по его инициативе в дисциплинарный регламент, жизнь пилотам облегчат. Предыдущая версия правил предусматривала, что спортсмены, использующие ненормативную лексику, подвергаются штрафу в размере €10 тыс. за первое нарушение, €20 тыс.— за повторное, €30 тыс.— за третье (для гонщиков «Формулы-1», как самых обеспеченных, все суммы умножались на четыре), а для неисправимых сквернословов были предусмотрены дисквалификация на месяц и снятие очков.

Обновленный регламент уже не так суров.

Во-первых, вдвое снижен минимальный размер штрафа. При этом отменено использование повышающего коэффициента для гонщиков «Формулы-1».

Во-вторых, стюардам гонок дано право использовать дифференцированный подход при рассмотрении дел о нецензурщине. Вплоть до того, что они смогут не назначать никаких штрафов вовсе.

Но есть еще один важный момент. Как и предполагалось, FIA распространила на все проводимые под ее эгидой турниры схему, уже принятую в чемпионате мира по авторалли (WRC).

Возникла она не по доброй воле FIA, а ввиду изящного сопротивления самих гонщиков WRC. Они стали либо игнорировать традиционные экспресс-интервью после гонки, либо молчали, либо принимались отвечать не на английском, а на родных языках, чем вводили руководство FIA в уныние. Такой вроде бы простой протест дал результат. В FIA после переговоров с гонщиками WRC согласились с тем, что в ходе гонки, в пылу борьбы крепкое слово вполне можно использовать. Да и сразу после этапа, когда страсти еще не улеглись, тоже можно. Так появилась концепция «неконтролируемой» и «контролируемой» зон. В первой ругаться можно. К ней относятся машина и зоны экспресс-интервью. Ко второй зоне относятся залы пресс-конференций и все официальные мероприятия. Там все должно быть культурно. Теперь эта схема распространяется не только на WRC, а на все соревнования, проводимые под эгидой FIA.

Не исключено, что значительное смягчение наказаний за брань в эфире даже если не будет способствовать росту популярности Мохаммеда бен Сулайема среди гонщиков и команд, за ними стоящих, то хотя бы сделает его персону в их глазах менее противоречивой.

Наверняка ведь, скажем, Макс Ферстаппен, четырехкратный чемпион «Формулы-1» и лучший гонщик своего поколения, не забыл, как ему в прошлом году назначили «общественные работы» (отбывал он их в Руанде на одном из семинаров FIA) за слишком активное, как посчитал Мохаммед бен Сулайем, использование слова fuck и его производных при описании в ходе пресс-конференции того, насколько плоха была его машина. А время сейчас такое, что господину бен Сулайему немного популярности не помешает и позиция таких лидеров общественного мнения, как Макс Ферстаппен, весьма важна.

Дело в том, что в декабре этого года Мохаммеду бен Сулайему предстоит попытка переизбрания на второй президентский срок (впервые он был избран в декабре 2021 года). Еще недавно казалось, что проблем с этим у представителя Объединенных Арабских Эмиратов не будет. Но пару недель назад пошли разговоры о том, что господин бен Сулайем может получить серьезного конкурента. Речь о знаменитом испанском гонщике — двукратном чемпионе мира по ралли, четырехкратном победителе ралли-рейда «Дакар» Карлосе Сайнсе-старшем.

Официально свою кандидатуру 63-летний гонщик, причем действующий, еще не выдвинул, но дал понять, что заинтересован в работе на посту президента FIA.

Чтобы отсечь возможную конкуренцию со стороны испанца, Мохаммед бен Сулайем инициировал внесение ряда изменений в регламент федерации. Ключевое из них — обязательная проверка кандидатов на предмет порочащих пятен в биографии, а также на наличие потенциального конфликта интересов. В чем-то неблаговидном того же Карлоса Сайнса-старшего пока никто не уличал, но вот конфликт интересов ему приписать несложно. Ведь его сын Карлос Сайнс-младший выступает за команду «Формулы-1» Williams. Не исключено, что Мохаммед бен Сулайем, идя на уступки требованиям гонщиков, пытается увести на второй план куда более важный для него, чем нецензурная брань, вопрос.

Александр Петров