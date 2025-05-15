Правительство выделит еще 61 млрд рублей на поддержку IT-ипотеки

На поддержку льготной ипотеки для специалистов в области информационных технологий (IT) направят дополнительно почти 61 млрд руб. Такое решение было принято на заседании правительства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Премьер уточнил, что ранее в 2025 году на поддержку программы льготной ипотеки из федерального бюджета уже направили порядка 59 млрд руб.

«Благодаря продолжению государственного финансирования специалисты IT-компаний и их семьи смогут решить свои жилищные вопросы»,— добавил господин Мишустин, которого цитирует пресс-служба правительства.

Эта программа льготной ипотеки была запущена в 2022 году. По словам премьер-министра, к настоящему времени ею воспользовались уже около 84 тыс. IT-сотрудников. Получить льготный кредит могут работники аккредитованных IT-компаний в возрасте до 50 лет включительно, ставка кредита — до 6% годовых, максимальный размер — 9 млн руб. В апреле 2025-го Минцифры отменило для банков лимиты по IT-ипотеке.

О ситуации на ипотечном рынке — в материале «Ъ FM» «Льготная ипотека перестраивается».