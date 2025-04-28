Минцифры отменило для банков лимиты по IT-ипотеке

Минцифры по согласованию с правительством решило отменить лимиты для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Из-за высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита и приостанавливали выдачу IT-ипотеки. В таких случаях требовалось распоряжение правительства для нового лимита и возобновления программы. Отмена ограничений позволит исключить такие ситуации.

Для заемщиков снизятся дополнительные платежи по банковским комиссиям. Для этого с 1 мая по 31 октября для банков будут повышены субсидии на расходы по сопровождению программы.

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов начала действовать в июле 2022 года. Она распространяется на сотрудников российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры. Максимальная ставка составляет 6% годовых. За весь период действия программы было выдано более 83,5 тыс. льготных IT-ипотек. К концу года, как ожидается, их число превысит 91,5 тыс.

Подробнее о программе — в материале «Ъ» «IT-ипотеке помогут с обязательствами».