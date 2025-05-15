Замначальника Военно-медицинской академии приговорили к девяти годам за взятку

Головинский райсуд столицы вынес приговор заместителю начальника—руководителю контрактной службы Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Минобороны России Павлу Вешкину. Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде девяти лет колонии строго режима. Кроме того, на осужденного наложен штраф в размере 34,8 млн руб., также он лишен права в течение пяти лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Вешкин (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Павел Вешкин (слева)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе судебного процесса было установлено, что в мае 2021 года и в июле 2023 года Павел Вешкин получил двумя частями от генерального директора московской фармкомпании в общей сложности 34,8 млн руб.— за общее покровительство торговой организации и гарантированное заключение с ней в период борьбы с коронавирусной инфекцией шести контрактов на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования (рентгеновских аппаратов, ультразвукового оборудования, аппаратов ИВЛ, анестезиологических систем) общей стоимостью около 700 млн руб. Размер взятки, как говорится в деле, составлял 5% суммы контракта.

Суд конфисковал деньги, которые были переданы в качестве взятки. Уголовное дело в отношении взяткодателя прекращено в связи с его деятельным раскаянием.

Подробнее о деле Павла Вешкина — в материале «Ъ» «В военной медицине собирали взятки».

Александр Александров