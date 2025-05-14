В военной медицине собирали взятки

Бывший заместитель начальника Военно-медицинской академии (ВМА) имени С. М. Кирова Павел Вешкин, по данным “Ъ”, может отправиться на 12 лет в колонию строгого режима. Именно такой срок запросил для него гособвинитель по уголовному делу о предполагаемом получении взяток на сумму около 35 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Вешкин

Фото: vmeda.org Павел Вешкин

Фото: vmeda.org

Как стало известно “Ъ”, в Головинском райсуде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павла Вешкина. Главное военное следственное управление СКР обвиняет его в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Заявив, что вина подсудимого в инкриминированных ему деяниях полностью доказана, гособвинитель затребовал для подсудимого наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 69,6 млн руб.

Уголовное дело, фигурантом которого является 39-летний Павел Вешкин, было возбуждено 9 января прошлого года по факту особо крупного мошенничества (ч. 4. ст. 159 УК РФ). Помимо него, в материалах фигурируют еще несколько военных и гражданских сотрудников расположенной с Санкт-Петербурге старейшей в стране Военно-медицинской академии, а также предпринимателей.

В основу расследования легли материалы департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ. Из них следует, что в начале 2022 года на фоне второй волны пандемии на территории Санкт-Петербурга, Москвы, а также Ленинградской и Московской областей сформировалась «устойчивая группа» для хищения бюджетных средств «с целью личного обогащения» ее участников.

В частности, узнав о новой волне коронавируса, распространении штамма омикрон, участники группировки обратились в главное военно-медицинское управление Минобороны с предложением срочно выделить средства на закупку различного оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также медикаментов.

В итоге средства были предоставлены и использованы, в том числе для заключения контрактов с компаниями, подконтрольными или связанными с организаторами схемы, и по завышенной цене.

Павла Вешкина сотрудники ДВКР задержали 24 января 2024 года, а Хамовнический суд столицы санкционировал его арест. Через неделю ему предъявили обвинение в мошенничестве, а суд в качестве обеспечительной меры наложил арест на имущество фигуранта, банковские счета его супруги и квартиру, зарегистрированную на тещу.

В ходе же дальнейшего разбирательства выяснилось, что Павел Вешкин на момент совершения преступлений руководивший контрактной службой академии, никого вводить в заблуждение относительно своих возможностей не собирался, а, как следовало из показаний свидетелей, реально получал откаты за заключение ВМА контрактов с коммерческими фирмами. В итоге 4 марта 2024 года ему вменили в вину шесть эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), выделив его дело в отдельное производство.

В общей сложности за заключение шести контрактов на поставку различного мединструмента и оборудования, в том числе от московского ООО «СЛ Фарма», в 2022 году Павел Вешкин, по версии следствия, получил 34,8 млн руб.

Из материалов дела следует, что размер каждой взятки составлял 5% от суммы договора. Встречи, на которых замначальника ВМА получал откаты, назначал он сам на автопарковке возле одного из ресторанов сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Туда он приезжал на автомобиле каршеринга, предусмотрительно оставляя мобильный телефон дома.

Отметим, что сейчас в Басманном суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего замдиректора ФГУП «Главное военное строительное управление №4» Ларисы Леонтьевой. По версии ГВСУ СКР, при ее непосредственном участии в 2020 году Минобороны для борьбы с коронавирусной инфекцией должно было закупить на 400 млн руб. аппараты ИВЛ, а вместо них военное ведомство получило приборы для улучшения качества сна, и тоже по завышенной цене.

Олег Рубникович