«Работники ставят под сомнение долгосрочные перспективы бизнеса»

В 2024 году сотрудники компаний стали реже ассоциировать себя со своим работодателем и были более открыты к новым предложениям на рынке. Соответствующее исследование публикует аналитическая компания «ЭКОПСИ Консалтинг». Директор по развитию бренда ГК «Абрау-Дюрсо» Ольга Валуева связывает тенденцию с экономической нестабильностью в стране и рассказывает, как кубанские работодатели адаптируются к сложившейся ситуации.

Ольга Валуева

Фото: пресс-служба курорта Абрау-Дюрсо

«На фоне экономической нестабильности последних лет работники все чаще ставят под сомнение долгосрочные перспективы бизнеса. Особенно заметна эта тенденция среди представителей поколений Z и миллениалов, для которых трудовая деятельность приобретает все более проектный характер, теряя черты "дела всей жизни".

В Краснодарском крае с его выраженной ориентацией на туризм и сельское хозяйство данные процессы проявляются особенно ярко. Сезонные колебания спроса и острая конкуренция за квалифицированные кадры создают уникальные вызовы для работодателей. Показательно, что в 2024 году 42% сотрудников курортной отрасли региона активно рассматривали предложения конкурентов, что существенно превышает среднероссийский показатель в 37%.

Сложившаяся ситуация порождает ряд тревожных тенденций. Рекордные значения текучести кадров и хронический дефицит специалистов в ключевых секторах — от гостеприимства до агропрома — создают существенные операционные риски. Каждый третий работник в этих отраслях всерьез задумывается о смене работодателя, что неизбежно сказывается на качестве услуг, особенно в B2C-сегменте, где так важны опыт и глубина знаний персонала. Высокая текучесть приводит к увеличению затрат на подбор и адаптацию новых сотрудников, снижению производительности и ухудшению клиентского опыта. В гостиничном бизнесе, например, частая смена персонала негативно влияет на уровень сервиса, что в конечном итоге отражается на репутации и доходах компании.

С точки зрения работников складывается двойственная ситуация. С одной стороны, открываются беспрецедентные возможности для профессионального маневра — уровень зарплат при переходе к конкурентам демонстрирует устойчивый рост в 15-20%. Многие сотрудники используют текущую конъюнктуру рынка труда для карьерного роста и повышения доходов. Однако, параллельно возникают и скрытые риски: постоянная смена работы не только повышает вероятность профессионального выгорания, но и формирует негативное восприятие у рекрутеров. Статистика показывает, что 25% активных "джоб-хопперов", сменивших более трех работодателей за год, сталкиваются с отказами при трудоустройстве. Работодатели все чаще скептически относятся к кандидатам с нестабильной трудовой историей, отдавая предпочтение тем, кто демонстрирует лояльность и долгосрочные отношения с компанией.

Ответом бизнеса на эти вызовы становится глубокая трансформация HR-стратегий. Краснодарские работодатели делают ставку на долгосрочную мотивацию персонала и создание комфортной рабочей среды. В приоритете — внедрение гибких графиков, развитие института наставничества, применение современных аналитических инструментов для прогнозирования кадровых рисков.

Особое внимание уделяется корпоративной культуре — согласно исследованиям, 67% крупных компаний региона существенно увеличили инвестиции в это направление. Компании активно развивают программы обучения, карьерного роста и нематериальной мотивации, чтобы удержать ценных сотрудников. Например, некоторые сети отелей внедряют систему бонусов за многолетний стаж, а агрохолдинги предлагают жилье и социальные гарантии для снижения оттока кадров.

Подобные меры становятся стратегической необходимостью в условиях, когда традиционные методы удержания персонала теряют свою эффективность. В долгосрочной перспективе только комплексный подход, сочетающий финансовые и нефинансовые стимулы, позволит компаниям сохранить ключевых специалистов и обеспечить устойчивое развитие бизнеса в условиях высокой конкуренции на рынке труда».