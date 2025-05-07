Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 75,7 млн рублей

За неделю с 30 апреля по 7 мая жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 75,7 млн руб. О подобных случаях в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщалось, следует из данных региональных управлений МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ущерб составил свыше 60,5 млн руб.: из них более 4 млн руб. взяли в кредит. Одной из самых распространенных схем обмана остается мошенничество под предлогом заработка на бирже. Среди пострадавших на этой неделе 32-летний житель областного центра, который познакомился в приложении для знакомств с девушкой. Собеседница предложила заработать на инвестициях и порекомендовала «опытного аналитика». Пострадавший перевел аферистам в общей сумме более 4,6 млн руб.

В Воронежской области с 5 по 7 апреля сумма ущерба от мошеннических действий составила 15,2 млн руб. 56-летняя жительница Воронежа после общения с мошенниками лишилась 170 тыс. руб. Ей предложили оказать содействие в «получении компенсационной выплаты населению, подвергающемуся риску заражения новой коронавирусной инфекцией». Потерпевшая предоставила мошенникам данные своей банковской карты, а также продиктовала коды из СМС-сообщений. В итоге на нее оформили кредитную карту, средства которой перевели на неизвестные банковские реквизиты.

В Курской области 69-летней жительнице облцентра сообщили о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги». Потерпевшая продиктовала несколько кодов из СМС, полагая, что они необходимы для решения проблемы. В итоге мошенники перевели с ее счета 200 тыс. руб.

Неделей ранее жители Черноземья потеряли из-за дистанционных мошенничеств как минимум минимум 88,9 млн руб.

Ульяна Ларионова