Уровень заработной платы в Екатеринбурге вырос на 20%

В Екатеринбурге подвели итоги социально-экономического развития за 2024 год. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций города составила 101,6 тыс. руб., что на 20,3% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил директор департамента экономики Алексей Прядеин на заседании коллегии администрации города.

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Господин Прядеин отметил, что Екатеринбург сохраняет лидирующие позиции среди городов-миллионников по ключевым экономическим параметрам, входя в тройку лидеров по объему розничного товарооборота, инвестиций и вводу жилья.

Розничный товарооборот в Екатеринбурге в 2024 году превысил 506 млрд руб., увеличившись на 16% по сравнению с 2023 годом. Объем отгруженных товаров крупными и средними предприятиями промышленности вырос на 18,6%, превысив 1,1 трлн руб. В целом оборот крупных и средних организаций увеличился на 12,9%, составив более 4,8 трлн руб.

В 2024 году в Екатеринбурге было введено в эксплуатацию 1,768 млн кв. м жилья. Уровень безработицы достиг исторического минимума в 0,19%.

Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что социально-экономическое развитие Екатеринбурга в 2024 году характеризуется положительной динамикой, и город продолжает укреплять свои позиции как один из ключевых центров экономического роста и инноваций в России.

Напомним, среднемесячная начисленная заработная плата работников в Свердловской области составила 78 тыс. руб. по итогам 2024 года. По словам руководителя центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольги Козловой, регион занимает четвертое место по размеру заработной платы среди субъектов Уральского федерального округа (УрФО).

Полина Щуцкая