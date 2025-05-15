Глава СКР запросил отчет о падении лифта с ребенком в Краснодаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту падения лифта с ребенком в Краснодаре. Инцидент произошел 14 мая в жилом комплексе «Звездный» на ул. Филатова, 19, сообщает информационный центр ведомства.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пассажиры вошли в кабину подъемника. После того как женщина покинула лифт, оторвался рекламный плакат. Кабина начала стремительно спускаться вниз.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку. Следователи планируют изучить техническую документацию по обслуживанию лифта. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Руководитель регионального управления Следственного комитета Андрей Маслов представит информацию о ходе расследования главе ведомства.

Анна Гречко