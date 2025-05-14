Следователи проверяют данные об инциденте с ребенком в лифте краснодарского дома

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю инициировало проверку по факту инцидента с лифтом в одном из многоквартирных домов краевого центра. Поводом стали сообщения в СМИ о происшествии в доме на улице Филатова, где, по сведениям очевидцев, лифтовая кабина с ребенком внутри внезапно начала стремительное движение вниз. Ребенку была оказана медицинская помощь, при этом, по предварительной информации, угрозы его жизни и здоровью не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Указание о проведении доследственной проверки дал руководитель краевого СУ СК России Андрей Маслов. Исполнение поручено следственному отделу по Прикубанскому округу города Краснодара. В рамках мероприятия сотрудники изучают техническую документацию, касающуюся обслуживания и эксплуатации лифта, а также проверяют действия ответственных организаций.

Отдельное внимание уделяется информации о возможном бездействии управляющей компании, изложенной в открытых источниках. По завершении проверки будет принято процессуальное решение. Ход работы поставлен под контроль руководства следственного управления.

Вячеслав Рыжков