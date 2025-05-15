В УрФУ выделили 761 место по квоте для участников СВО и их детей

В УрФУ в 2025 году для поступающих в заведение участников специальной военной операции (СВО) и их детей выделили 761 место из 6,6 тыс. бюджетных мест. Как рассказала в ходе пресс-конференции ответственный секретарь приемной комиссии УрФУ Юлия Попова, в этом году квота увеличена со стандартных 10% от бюджетных мест до 11,5%. В первую очередь демобилизованные выбирают IT-специальности, педагогические направления, образование в сфере физической культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего в Свердловской области с 2022 года среднее профессиональное образование по квоте получают около 2 тыс.детей участников СВО и 45 демобилизованных, сообщила консультант отдела реализации государственной политики в сфере профессионального образования и подготовки педагогических кадров минобразования региона Елена Макарова. Высшее образование по квоте получают в общей сложности 500 человек. При этом ряд учебных заведений из собственных средств компенсируют участникам СВО стоимость обучения. Наибольшей популярностью среди них пользуются направления технического профиля: сварочное дело, машиностроение, оператор станков ЧПУ.

С начала СВО в свердловский филиал фонда «Защитники Отечества» в обращениями обратились около 49 тыс. человек, из них около 200 обращений связаны с трудоустройством, 205 — с переобучением. «Не такая большая цифра, потому что многие ребята самостоятельно трудоустраиваются без помощи фонда»,— сказал руководитель филиала Илдар Якупов, добавив, что в Свердловской области «нет глобальных проблем» с трудоустройством военнослужащих.

Замдиректора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова сообщила, что работа по трудоустройству ветеранов проходит во взаимодействии центров занятости с фондом «Защитники отечества». С начала СВО в центры региона обратились 394 участника спецоперации (121 был трудоустроен) и 412 членов их семей (148 были трудоустроены). Часть демобилизованных граждан нуждаются в переподготовке, поскольку получили увечья в зоне боевых действий и вынуждены сменить специальность.

Ранее на Всероссийском координационном совете омбудсменов обсудили основные проблемы реабилитации участников СВО — психические травмы и расстройства, социальная дезадаптация, пристрастие к алкоголю и наркотикам, нежелание самих военных получать помощь. В частности, омбудсмен Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока высказалась о том, что демобилизованному сначала необходимо оказать психологическую помощь, а затем уже помочь в получении образования.

Подробнее о проблемах ресоциализации вернувшихся с СВО — в материале «Мы должны понимать, кто психологически вернулся из боя».

Анна Капустина