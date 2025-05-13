«Мы должны понимать, кто психологически вернулся из боя»

Основные проблемы в реабилитации демобилизованных участников специальной военной операции (СВО) — психические травмы и расстройства, социальная дезадаптация, пристрастие к алкоголю и наркотикам, а также нежелание самих военных получать помощь. Эти сложности и возможные способы их решения обозначили уполномоченные по правам человека из разных регионов России в рамках Всероссийского координационного совета омбудсменов, который проходит в Екатеринбурге.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Занятия в тренажерном зале Областного центра реабилитации инвалидов, где прошел Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Занятия в тренажерном зале Областного центра реабилитации инвалидов, где прошел Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге открылся Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека, в рамках которого прошла совместная сессия омбудсменов из разных регионов России, посвященная теме реабилитации участников СВО.

Сессия проходила на базе Областного центра реабилитации инвалидов — в год он принимает около 1,2 тыс. пациентов и после начала СВО начал активно оказывать помощь ветеранам боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека. Работа секции "Социальная адаптация ветеранов специальной военной операции" на площадке Областного центра реабилитации инвалидов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека. Работа секции "Социальная адаптация ветеранов специальной военной операции" на площадке Областного центра реабилитации инвалидов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый заместитель министра по социальной политике в Свердловской области Евгений Шаповалов вначале мероприятия в качестве серьезной проблемы отметил отсутствие финансовой грамотности у участников СВО и их семей. По его словам, жены и члены семей солдат посещают пятизвездочные отели в Турции, приобретают автомобили стоимостью в несколько миллионов рублей, пользуются дорогостоящими услугами пластической хирургии. «Нам важно понимать, что деньги, которые идут в семью, должны решить те проблемы, которые у нее были. Практика показывает, что те кредиты и долги, которые были в семье, остаются, а люди хотят жить лучше. И когда деньги заканчиваются, уровень жизни падает»,— сказал он.

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская отметила, что необходимо помогать участниками СВО получать после возвращения с фронта такие специальности, которые позволят им поддерживать достойный уровень жизни.

Госпожа Сабурская обратила внимание, что подход к реабилитации участников военных действий должен отличаться от стандартной помощи инвалидам по заболеваниям.

По словам омбудсмена, сейчас сложности возникают даже в установлении группы инвалидности, поскольку уполномоченные органы подходят к процедуре без учета особенностей травмы, полученной в боевых действиях.

Заведующий кафедрой коррекционной педагогики и психологии УрФУ Марк Ицкович обратил внимание на то, что многие последствия участия в боевых действиях, такие как посстравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), эмоциональное напряжение, психосоматические расстройства ведут к нарушению социальных функций человека, поэтому ветераны боевых действий нуждаются в первую очередь в ресоциализации.

«Основная проблематика заключается в том, что большое количество вернувшихся участников СВО, не получивших значительных физических нарушений, выпадает из поля зрения на 3-6 месяцев, искренне считая, что с ними все хорошо. Но психическая травма просто так не проходит»,— сказал он, отметив, что на развитие некоторых расстройств требуется до полугода.

Господин Ицкович отметил, что если не оказать помощь вовремя, то стрессовые реакции в обыденной жизни приводят к семейным конфликтам, побоям, алкоголизации и наркомании, что только сильнее препятствует ресоциализации. «Надо понимать, что это не сам человек, это неотреагированная психическая травма»,— добавил он, указав, что основная задача — начать реабилитацию и профилактику до того, как станут проявляться психические последствия травм. По словам господина Ицковича, препятствием к ресоциализации становится и привычка к высокому уровню зарплаты, для обеспечения которого в мирной жизни участнику СВО придется получать новую профессию.

«Мы должны понимать, кто психологически вернулся из боя, а кто нет»,— сказала уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Анна Сорока, подчеркнув важность «сортировки» демобилизованных, основанной на их состоянии.

Господин Ицкович согласился, что для каждого участника СВО необходимо проводить обязательную оценку степени дезадаптациии и исходя из нее выбирать методы помощи.

По словам госпожи Сороки, часть вернувшихся из зоны боевых действий в итоге направляются в психиатрические диспансеры и исправительные колонии, это наблюдение подтвердили и ее коллеги из других регионов. Среди других проблем омбудсмен отметила отказы семей помогать своим паллиативным родственникам, невозможность принудительной госпитализации в психиатрические учреждения некоторых пострадавших, что вредит их семье, пристрастие демобилизованных к наркотикам.

По мнению Анны Сороки, военкоматы должны направлять вернувшихся военных на обязательную реабилитацию и работать по принципу одного окна, чтобы участнику СВО не нужно было добиваться помощи.

«Вот вузы переобучают. Но вы молодой парень, вам 28 лет, у вас нет ножки и ручки. Вы сами пойдете в университет, где красивые девочки ходят? Думаю, нет. Сначала нужно помочь человеку психологически перестроиться»,— отметила она.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко в качестве основных проблем обозначил низкую мотивацию самих ветеранов проходить реабилитацию, неготовность медицинских организаций по месту помочь закрепить результаты восстановления. Иногда, по его словам, сотрудники центров по реабилитации сталкиваются с завышенными ожиданиями самих участников СВО.

Участники сессии поделились и удачными практиками и возможными методами решения. Директор Областного центра реабилитации инвалидов Елена Шестакова рассказала, что в учреждении разрабатывают практикоориентированные программы, которые помогают инвалидам обслуживать себя в быту, ухаживать за ампутированными конечностями, пользоваться протезами. Сложностью становится то, что самим участникам зачастую тяжело принять необходимость дополнительного ухода после травмы. Помимо этого, реабилитация требуется и членам семей ветеранов. Так, матери часто обращаются с запросами, связанными с тревогой и страхом, а супруги погибших стремятся справиться с чувством горя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц перед началом мероприятия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Слева направо: уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц перед началом мероприятия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Марк Ицкович предложил использовать единое мобильное приложение для участников СВО, в котором будет размещена информация обо всех льготах, «социальный координатор» и связь с центрами помощи, а также скрининг на психические расстройства и дезадаптацию не только для демобилизованного, но и для семьи.

«Очень часто семьи оправдывают — герой вернулся, все нормально, я потерплю. А там на самом деле развивается психическая стойкая дезадаптация, и человеку нужна помощь»,— пояснил он.

Омбудсмен в Москве Татьяна Потяева поддержала предложение изменить подход к присвоению категории инвалидности участникам СВО, чтобы учитывать все аспекты травмы. Помимо этого, она отметила необходимость закрепить специалиста за каждым участником СВО, который координировал бы его реабилитацию.

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов пояснил «Ъ-Урал», что проблемы, озвученные на сессии, актуальны и для Среднего Урала. В частности, это касается кадровых вопросов и необходимости развития инфраструктуры. «Это пока формируется во всех регионах. Но у нас, возможно, чуть быстрее за счет некоторых пилотных проектов»,— отметил он.

Анна Капустина