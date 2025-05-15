Трамп: США поставят Катару вооружения на $42 млрд

Доха закупит у Вашингтона вооружения на $42 млрд, а также вложит $10 млрд в американскую авиабазу Эль-Удейд в Катаре. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

«Вчера мы подписали соглашение о покупке Катаром лучшей американской военной техники на сумму $42 млрд, включая противоракетные батареи THAAD, самолеты-заправщики Pegasus, легкие бронированные машины Desert Vipers, боевые машины-амфибии, беспилотники MQ-9B и Sky Guardian»,— сказал господин Трамп во время выступления перед американскими военнослужащими на авиабазе Эль-Удейд (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

14 мая Вашингтон и Доха заключили серию оборонных соглашений и договорились укреплять партнерство в области безопасности. Среди прочего в сообщении Белого дома по сделкам говорилось, что Катар станет первым международным заказчиком американской системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами Raytheon Fixed Site.

Подробнее о поездке президента США на Ближний Восток — в материале «Ъ» «Страны Залива оседлали волну».

Елизавета Шмакова