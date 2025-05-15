Для поджигателя военкомата в Березовском запросили 19 лет лишения свободы

На заседании в Центральном окружном суде в Екатеринбурге прокуратура запросила 19 лет лишения свободы для Алексея Рожкова, который совершил поджог военкомата в Березовском (Свердловская область) после начала специальной военной операции (СВО), передают «Вечерние ведомости». Первые пять лет он должен провести в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима

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Инцидент произошел 11 марта 2022 года. Алексей Рожков, работавший продавцом в магазине техники, нарисовал знак мира рядом с военкоматом, а в здание военкомата бросил «коктейль Молотова», в тот же день его задержали. Пострадавших в результате попытки поджога не было. На суде он заявлял, что сделал это, чтобы привлечь общественное внимание к военным действиям на территории Украины, с которыми он не согласен, однако не собирался уничтожать военкомат. При этом он находится в памятнике архитектуры XIX века (дом купца Рожкова) — по словам прокурора, здание имеет деревянные перекрытия и могло сгореть полностью. Кроме того, на суде обвиняемый утверждал, что силовики применили к нему физическую силу после задержания.

Сначала его обвиняли по ч.2 ст.162 УК РФ (покушение на уничтожение чужого имущества) — Андрей Рожков признал вину и вскоре вышел из СИЗО. Однако в 2023 году ему были предъявлены обвинения по ч.1 ст.205 УК РФ (теракт), ч.2 ст.205.2 УК РФ (оправдание терроризма), а также по пп. «б», «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ за распространение фейков о ВС РФ в интервью YouTube-каналу «Ходорковский Live» (Михаил Ходорковский признан иностранным агентом). С обвинением за теракт Андрей Рожков не согласен.

Напомним, в марте сотрудники ФСБ задержали местного жителя 2001 года рождения в Екатеринбурге, который через социальные сети призывал к поджогам военкоматов и воинских частей коктейлями Молотова.

Ирина Пичурина