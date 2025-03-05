Жителя Екатеринбурга задержали за призыв к поджогам военкоматов в соцсетях

Сотрудники ФСБ задержали местного жителя 2001 года рождения в Екатеринбурге, который через социальные сети призывал к поджогам военкоматов и воинских частей коктейлями Молотова, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным агентства, задержанный признался, что он через соцсети призывал совершать теракты, находясь в Грузии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

Как сообщили в правоохранительных органах, задержанный систематически употреблял наркотики и психотропные вещества и ранее был судим за их хранение.

Полина Щуцкая