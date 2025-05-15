ВСУ обстреляли храм в курском поселке Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по храму Покрова Пресвятой Богородицы в курском поселке Теткино. У храма обвалилась крыша, здание выгорело изнутри, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Курской епархии. Там уверены, что удар был нанесен целенаправленно.

Информацию об атаке подтвердил ТАСС глава Глушковского района области Павел Золотарев. Информации о пострадавших нет. Волонтер Алексей Золотарев сообщил агентству, что храм построили «относительно недавно». В нем совершали богослужения, но на территории церкви еще продолжались работы по благоустройству.

В январе врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что в Курской области из-за атак ВСУ полностью разрушены шесть памятников культуры. В их числе были Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь XVII века, «Дворец для любимой» в усадьбе Викторова в Кореневском районе (1900 год), дом Чупилова в Судже (конец XIX века). Господин Хинштейн поручил создать реестр разрушенных храмов.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».