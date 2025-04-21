Хинштейн поручил создать реестр храмов, разрушенных в ходе боевых действий

Врио губернатора Александр Хинштейн на заседании облправительства поручил создать реестр храмов, разрушенных в регионе в результате боевых действий. Он пояснил, что не все из них являются объектами культурного наследия, и поэтому не могут быть внесены в «Белую книгу» (уже существующий перечень разрушенных памятников культуры).

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Господин Хинштейн отметил, что реестр храмов может стать разделом «Белой книги». Курировать ведение реестра он поручил врио замгубернатора Артему Демидову.

Власти региона составляют книгу совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры и с Национальным центром исторической памяти. По состоянию на март 2025 года, в ней зафиксированы 48 разрушенных или поврежденных объектов. В середине января врио губернатора Александр Хинштейн сообщал, что в Курской области из-за атак ВСУ полностью разрушены шесть памятников культуры. В их числе Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь XVII века, «Дворец для любимой» в усадьбе Викторова в Кореневском районе (1900 год), дом Чупилова в Судже (конец XIX века).

Полина Мотызлевская