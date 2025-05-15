Парад в честь дня рождения Трампа и юбилея армии США может обойтись в $45 млн

В Вашингтоне 14 июня пройдет масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию армии США и 79-летию президента Дональда Трампа. По данным агентства Reuters, стоимость мероприятия составит $25–45 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

В параде примут участие около 6600 военнослужащих, 150 единиц наземной техники и 50 воздушных судов. В частности, будет задействовано 20 танков M1 Abrams. Длина маршрута составит примерно 6,5 км — от Арлингтона в штате Вирджиния, где расположено министерство обороны, до Белого дома.

Отмечается, что в указанную сумму не включены дополнительные расходы на ремонт дорог и уборку после прохождения тяжелой техники. Финальная стоимость может вырасти из-за расходов на логистику и обеспечение безопасности.

Планирование парада началось еще в прошлом году. Согласно публикации газеты The Hill, именно администрация Дональда Трампа решила приурочить этот военный смотр ко дню рождения президента.