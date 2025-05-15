Парад в честь дня рождения Трампа и юбилея армии США может обойтись в $45 млн
В Вашингтоне 14 июня пройдет масштабный военный парад, приуроченный к 250-летию армии США и 79-летию президента Дональда Трампа. По данным агентства Reuters, стоимость мероприятия составит $25–45 млн.
Фото: Brian Snyder / Reuters
В параде примут участие около 6600 военнослужащих, 150 единиц наземной техники и 50 воздушных судов. В частности, будет задействовано 20 танков M1 Abrams. Длина маршрута составит примерно 6,5 км — от Арлингтона в штате Вирджиния, где расположено министерство обороны, до Белого дома.
Отмечается, что в указанную сумму не включены дополнительные расходы на ремонт дорог и уборку после прохождения тяжелой техники. Финальная стоимость может вырасти из-за расходов на логистику и обеспечение безопасности.
Планирование парада началось еще в прошлом году. Согласно публикации газеты The Hill, именно администрация Дональда Трампа решила приурочить этот военный смотр ко дню рождения президента.