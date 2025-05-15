На праймериз «Единой России» зарегистрировались почти тысяча участников СВО

Всего на предварительное внутрипартийное голосование (праймериз) «Единой России» подали заявки 21 366 человек, 940 (4,4%) из них — участники специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал журналистам секретарь генсовета партии Владимир Якушев. Регистрация избирателей на праймериз завершится 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Наибольшее число бойцов СВО, пожелавших участвовать в предварительном голосовании, зафиксировано в Дагестане (117), Челябинской (83) и Воронежской (81) областях. На прошлогодних праймериз «Единой России» из 22 173 кандидатов было 210 участников СВО (0,95%), тогда больше всего ветеранов выдвинулось в Севастополе, Республике Алтай, Крыму, Туве и Тверской области. Напомним, всем ветеранам СВО, участвующим в праймериз, организаторы добавляют по 25% к полученному результату. Голосование пройдет с 19 по 25 мая.

Помимо выдвижения участников СВО на предстоящие осенние выборы единороссы обещают «присмотреться» к таким кандидатам и на выборах в Госдуму в 2026 году.

Подробнее о подготовке «Единой России» к думской кампании — в материале «Ъ» «Единороссы готовятся к "зарубе"».

Божена Иванова