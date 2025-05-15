Крымчанина осудят за работу на украинскую разведку

Верховный суд Крыма рассмотрит уголовное дело жителя Симферопольского района полуострова, сотрудничавшего с иностранными спецслужбами. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По версии гособвинения, в 2021 году мужчина вышел на связь с представителями службы безопасности Украины и сообщил им о своем желании сотрудничать. В октябре 2024 года он получил задание — найти тайник со взрывчаткой и компоненты для поражения, извлечь их и хранить до получения дальнейших указаний.

Выполнить задание мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками ФСБ. Против него возбудили уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством). Его будет рассматривать Верховный суд РК.

Напомним, ранее еще один крымчанин был обвинен в госизмене за передачу украинской разведке данных о ПВО.

Александр Дремлюгин, Симферополь