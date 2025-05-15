Винодельни Анапы принимают более 250 тысяч туристов ежемесячно

Винодельни Анапы ежемесячно посещают более 250 тыс. туристов в летний период. На территории курорта функционирует восемь таких объектов, сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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Учитывая экологическую обстановку, летом 2025 года власти Анапы сосредоточатся на масштабной событийной программе с акцентом на агротуризме. Планируется, что в городе будут работать 20 объектов этого направления. Для удобства отдыхающих предусмотрены 17 экскурсионных организаций и более 100 экскурсионных бюро.

Сейчас в Анапе действуют 59 санаторно-курортных организаций почти с 17 тыс. номеров, что составляет около 30% всего комплекса Краснодарского края. Всего гостей принимают почти 1,6 тыс. средств размещения, 60 из которых оборудованы собственными бассейнами.

«В проработке находятся вопросы по получению субсидий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на возмещение части затрат на проведение текущего ремонта и оснащение номерного фонда. Объем финансирования мероприятия за счет средств бюджета Краснодарского края на 2025 год составляет 90 млн руб.»,— отметили в министерстве курортов края.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Анапы приостановили взимание туристического налога до конца 2025 года, поддержав инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Решение связано с необходимостью устранения последствий экологической катастрофы — разлива нефтепродуктов после аварии танкеров в Керченском проливе

Нурий Бзасежев