Захарова: Россия готова сотрудничать с США по вопросам биобезопастности

Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по вопросам биобезопасности для снятия напряженности в этой сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Повторяем вновь, что (мы.— "Ъ") открыты к двусторонним контактам с американской стороной по данной теме для устранения соответствующих раздражителей»,— сказала представитель МИД РФ на брифинге в Москве (цитата по ТАСС).

Госпожа Захарова также обнародовала рекомендацию МИД РФ для россиян, планирующих в ближайшее время время визит в Ливию. Дипломат посоветовала гражданам России избегать поездок в западную часть страны.

Представитель Министерства иностранных дел затронула и тему взаимоотношений Индии и Пакистана. Мария Захарова выразила надежду, что нормализация ситуации в отношениях между двумя странами будет носить «долгосрочный и устойчивый характер» (цитата по ТАСС).