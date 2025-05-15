Захарова: Россия готова сотрудничать с США по вопросам биобезопастности
Москва открыта к диалогу с Вашингтоном по вопросам биобезопасности для снятия напряженности в этой сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Повторяем вновь, что (мы.— "Ъ") открыты к двусторонним контактам с американской стороной по данной теме для устранения соответствующих раздражителей»,— сказала представитель МИД РФ на брифинге в Москве (цитата по ТАСС).
Госпожа Захарова также обнародовала рекомендацию МИД РФ для россиян, планирующих в ближайшее время время визит в Ливию. Дипломат посоветовала гражданам России избегать поездок в западную часть страны.
Представитель Министерства иностранных дел затронула и тему взаимоотношений Индии и Пакистана. Мария Захарова выразила надежду, что нормализация ситуации в отношениях между двумя странами будет носить «долгосрочный и устойчивый характер» (цитата по ТАСС).