Коркинский округ получит дополнительные средства на ремонт и благоустройство

Правительство Челябинской области выделит дополнительные средства Коркинскому муниципальному округу на ремонт дорог, благоустройство и покупку коммунальной техники. Такое решение было принято по итогам встречи губернатора Алексея Текслера с главой округа Александром Орлом, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Коркинского округа отчитался о реализации программы развития муниципалитета, отметив «значительное улучшение инфраструктуры благодаря выделенным ранее средствам из областного бюджета». Так, были отремонтированы сети водоснабжения и водоотведения, закуплена новая коммунальная техника для муниципальных предприятий, выполнен ремонт дорог.

В этом году дополнительные средства планируется направить на ремонт основных въездных магистралей, а также отсыпку и грейдирование внутриквартальных улиц и дорог в частном секторе. Кроме того, в этом году с привлечением средств из бюджетов всех уровней и частных инвестиций запланировано создание прогулочной территории в аллейной части улиц Ленина и Цвиллинга в Коркино, а также благоустройство сквера «Молодежный» в поселке Первомайский. Дополнительные работы предусмотрены в рамках программы «Большой ремонт» с привлечением федеральных средств: сейчас готовится проектно-сметная документация по четырем объектам

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце прошлого года из регионального бюджета Коркинский округ дополнительно получил 400 млн руб. на решение коммунальных проблем. На плохое состояние инфраструктуры власти обратили внимание после общественных волнений, случившихся в Коркино в октябре 2024 года из-за убийства таксистки Елены Сарафановой.