В Коркино направили 400 млн рублей на решение коммунальных проблем

Коркинский муниципальный округ получит из бюджета Челябинской области 400 млн руб. Средства выделены на ремонт аварийных участков сетей водоотведения и улучшение коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Александр Орел на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Не было еще ни одной встречи с жителями округа, на которой бы не звучали вопросы по водоотведению. Постоянные засоры, изливы на сетях канализации, подтопления подвалов создают реальные проблемы жителям всех территорий округа»,— отметил Александр Орел.

Он подчеркнул, что большая часть из выделенных средств пойдет на восстановление участков сетей в Коркино и рабочих поселках Роза и Первомайский. В последнем уже начался ремонт напорного коллектора. Работы планируется закончить в середине декабря этого года.

За счет выделенных средств также планируется закупить десять единиц коммунальной техники.