«Эксперт»: 25 лет правовой защиты бизнеса

О правовой защите интересов бизнеса, особенностях налогового регулирования, государственно-частном партнерстве и диалоге власти и бизнеса рассказал директор юридической фирмы «Эксперт», Заслуженный юрист Ставропольского края, депутат Думы Ставропольского края Владимир Шевченко.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор юридической фирмы «Эксперт», Заслуженный юрист Ставропольского края, депутат Думы Ставропольского края Владимир Шевченко

Фото: Роман Шаповалов Директор юридической фирмы «Эксперт», Заслуженный юрист Ставропольского края, депутат Думы Ставропольского края Владимир Шевченко

Фото: Роман Шаповалов

— Фирма «Эксперт» работает уже более четверти века. Расскажите о ее деятельности и сотрудничестве с компаниями региона.

— Нашим первым крупным клиентом, которому мы предложили комплексное юридическое сопровождение, стал Невинномысский хлебокомбинат. Постепенно круг предприятий расширялся, и мы оказывали юридические услуги примерно половине крупных организаций Невинномысска: АО «Невинномысский азот», ООО «Нико-Пласт», АО «Водоканал» и другим. Примерно с 15 предприятиями мы работаем на протяжении всех 25 лет. География нашей деятельности расширилась: теперь это Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, Московская, Ростовская, Волгоградская области, Краснодарский край и другие субъекты РФ. Мы обеспечиваем абонементное юридическое сопровождение, в том числе ресурсоснабжающих компаний, консультируем по вопросам корпоративного права, административной и хозяйственной деятельности, а также работаем в сфере избирательного права.

— Каких результатов компания достигла за последнее время?

— За последние несколько лет, представляя интересы клиентов в арбитражных судах, «Эксперт» приблизился к показателю 100% выигранных дел. Это результат качественной аналитики, объективного подхода и точной оценки ситуации. Учитывая повышение государством пошлин, мы помогаем клиентам оптимизировать расходы, предварительно оценивая перспективы судебных разбирательств.

— Как «Эксперт» защищает интересы инвесторов?

— Защита инвесторов начинается с аналитического этапа — еще до входа на рынок. Мы проводим комплексную проверку контрагентов и потенциальных партнеров, оцениваем риски. Предоставляем консалтинговые услуги, основанные на знании законодательства всех уровней (федерального, регионального, муниципального). Мы помогаем войти на рынок, минимизируя риски. Объективность — важный принцип. Нельзя обещать клиенту что-либо только потому, что он хочет это услышать. Бывает, что мы рекомендуем воздержаться от инвестирования, если риски слишком высоки и могут привести к серьезным финансовым потерям.

— Какие новые направления работы появились в компании?

— В 2024 году мы заключили договор с федеральной сетью агентств BeBrand, одним из лидеров в сфере защиты и регистрации интеллектуальной собственности (патентование, Мадридская регистрация товарных знаков, франчайзинг). Закон о защите русского языка, принятый Госдумой в первом чтении, стимулирует компании отказываться от англицизмов в названиях брендов. Поэтому регистрация товарных знаков становится особенно актуальной. «Эксперт» готов помочь своим клиентам и в этом. Например, недавно мы взаимодействовали с холдингом «Объединенные кондитеры» («Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский») в части приведения в соответствие прав на зарегистрированные товарные знаки предприятий хлебобулочной промышленности региона. В итоге мы снизили сумму исковых требований к нашим клиентам на 75%, что является значительным достижением для региональных компаний.

— Какие проблемы сейчас наиболее актуальны для бизнеса?

— Одной из самых острых проблем остаются неплатежи ресурсоснабжающим организациям, что, безусловно, влияет на тарифы. Повышение тарифов негативно сказывается и на бизнесе, и на населении. Однако ключевая проблема не в величине тарифа, а в несвоевременных платежах. Повышение платежной дисциплины и собираемости платежей укрепит взаимную ответственность бизнеса. Этого можно добиться путем заключения соглашений. В некоторых случаях целесообразно искать возможности взыскания задолженности без применения штрафных санкций. В этой категории дел у нас большой опыт. Мы выработали алгоритм грамотного взаимодействия с обеими сторонами процесса, а также с контролирующими органами.

— Какие юридические вызовы и риски, на ваш взгляд, стоят перед бизнесом, заходящим в регион?

— Бизнес однозначно вертикализируется. Франчайзинг набирает популярность, предполагая единые стандарты и универсальный экономико-правовой подход. Мы сопровождаем бизнес, выбравший франчайзинг, на всех этапах, отстаивая права как франчайзеров, так и франчайзи. Это способствует достижению положительных экономических результатов для всех участников рынка. Однако рост конкуренции между сходными отраслями представляет определенный риск.

— Зеленая повестка и принципы ESG (экология, социальная политика и управление) все больше влияют на инвестиционные решения. Какие правовые аспекты устойчивого развития необходимо учитывать крупному бизнесу в регионе?

— Проекты СКФО все больше интегрируются в федеральную повестку. Яркий пример — экотехнопарк в Невинномысске. Это предприятие замкнутого цикла, которое будет перерабатывать отходы в пластик, стекло и техногрунт. На его территории также разместится научно-технический центр. Мы движемся по пути устойчивого развития. Крупные игроки контролируют вопросы воздействия на окружающую среду. Важно отметить необходимость пересмотра устаревших законодательных нормативов. Предприятия любого производственного цикла сталкиваются с проблемами, связанными, например, со сбросом продуктов переработки. «Эксперт» помогает компаниям в таких ситуациях, отстаивая их права в суде.

— Какие правовые вопросы, связанные с цифровизацией бизнеса, наиболее актуальны?

— Цифровизация ускоряет бизнес-процессы, повышает производительность труда, упрощает поиск информации, снижает коррупционные риски и повышает прозрачность бизнеса. Но есть и обратная сторона. Основные вызовы — отсутствие упрощенных процедур и эффективного взаимодействия в вопросах кредитования. Это критически важно для малого и среднего бизнеса. Кредитные бюро созданы с благими намерениями, но информация в их отчетах не всегда актуальна. Решить проблему мог бы юридический механизм на федеральном уровне, предусматривающий ускоренное рассмотрение споров, связанных с информацией в бюро кредитных историй, и внедрение этого механизма в процессуальные кодексы.

— Какие правовые аспекты ГЧП необходимо учитывать бизнесу на Кавказе?

— Концессия как форма ГЧП может эффективно применяться в крупных инфраструктурных проектах. Для повышения ее эффективности необходимо усовершенствовать механизм регулирования права собственности на создаваемые объекты и порядок их эксплуатации. Важно закрепить эти нормы не только на уровне договоров, но и в федеральном законодательстве. Мы готовы защищать интересы бизнеса, учитывая интересы государства и субъектов РФ. В Невинномысске, например, мы видим более широкое применение принципов ГЧП — создание ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития).

— Кавказский инвестиционный форум — площадка для диалога бизнеса и власти. Вы, как депутат Думы Ставропольского края и опытный юрист, какие законодательные инициативы считаете полезными для улучшения инвестиционного климата на Кавказе?

— С 2021 года я являюсь заместителем председателя комитета Думы Ставропольского края по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. Комитет занимается разработкой и принятием законов Ставропольского края. Отмечу, что значительное внимание уделяется нормативно-правовым актам, касающимся инвестиционной деятельности. В частности, комитет Думы Ставропольского края по инвестициям, курортам и туризму активно работает над законопроектами в сфере инвестиционной и инновационной политики, развития курортной инфраструктуры, туризма и других областях. Уже приняты законопроекты, согласно которым снижается налог на прибыль на 17% в региональной части для организаций, которые работают в инновационной сфере, расширяется сфера применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. В апреле-мае 2025 года комитет обсуждал новые поправки к законам «Об инновационной деятельности Ставропольского края» и «О региональных индустриальных, агропромышленных, туристско-рекреационных и технологических парках».

— Какие особенности налогового законодательства существуют в регионе и какие льготы доступны крупному бизнесу?

— ТОСЭР предоставляет инвесторам определенные льготы, например, снижение налога на землю, упрощенный порядок выделения земельных участков. Ставропольский край также снижает порог входа для бизнеса в промышленные и индустриальные парки, делая их доступнее не только для крупного, но и для среднего бизнеса. Это яркий пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса. От бизнеса ожидается социальная ответственность, создание рабочих мест, внедрение высоких технологий и выпуск качественной продукции. Государство, в свою очередь, предоставляет преференции и льготы. Сотрудничество муниципалитетов, бизнеса и ТОСЭР способствует привлечению специалистов и развитию сервисной экономики.

ООО Юридическая фирма «ЭКСПЕРТ»