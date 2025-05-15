Сбор турналога приостановили в Темрюкском районе из-за разлива мазута

В Новотаманском сельском поселении Темрюкского района приостановили взимание туристического налога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района

Местные власти изучают возможность приостановки сбора налога и в Таманском сельском поселении. В администрации уточнили, что временная отмена туристического сбора затронет населенные пункты вдоль побережья Черного моря.

Сейчас действует туристический налог в размере 1%, но не менее 100 руб. с отдыхающего. Приостановка взимания призвана поддержать пострадавшую от разлива мазута инфраструктуру курортов, которые рискуют остаться без посетителей.

Двумя днями ранее, 13 мая, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил предложение администрациям Темрюкского района и Анапы об отмене туристического сбора в нескольких муниципальных образованиях.

В апреле представители индустрии отдыха обратились к администрации Краснодарского края с просьбой отменить туристический налог до конца 2025 года из-за снижения числа бронирований.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Анапы приостановили взимание туристического налога до конца 2025 года, поддержав инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Решение связано с необходимостью устранения последствий экологической катастрофы.

Глава города Василий Швец подчеркнул, что отмена туристического налога поможет поддержать курортную инфраструктуру и увеличить поток отдыхающих.

Анна Гречко