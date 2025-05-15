В Ростовской области может вырасти выкупная цена аварийного жилья

В Ростовской области могут пересмотреть размер возмещения для собственников аварийных жилых помещений. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что нормативно-правовые акты, которые устанавливают размер выкупной цены за аварийное жилье, нуждаются в совершенствовании. При оценке жилья действующее законодательство учитывает не все затраты собственников. Об этом свидетельствует и судебная практика: в 50% дел суд принимал решение об увеличении выкупной цены.

Депутаты Заксобрания Ростовской области предлагают разработать единую методику проведения оценки изымаемого жилья, а также уточнить состав убытков собственников. Так, в этот перечень нужно включить компенсацию за непроведенный капитальный ремонт домов.

Соответствующие предложения направят в адрес председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и главе Минэкономразвития РФ.

Мария Хоперская