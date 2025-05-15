Почти половина пожаров в садоводствах Ленобласти произошла из-за электросетей

Самой частой причиной пожаров в садоводствах Ленинградской области по итогам прошлого года стала аварийная работа электросетей — возгорания из-за этого происходили в 49% случаев. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики Группы «Ренессанс Страхование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В топ пять причин возникновения ЧП также вошли повреждения из-за пожара в доме на соседнем участке (20%), целенаправленный поджог (11%), неисправность или перегрев дымохода (7%) и пожар, перекинувшийся с загоревшейся бани (5%).

Наибольшую сумму страховых выплат после пожара на даче в 2024 году получили жители Московской области — на них пришлось свыше половины (52%) возмещенного ущерба по итогам года. Далее следуют Ленинградская область (22%), Республика Татарстан (5%), Ярославская область и Ставропольский край (по 4%). В первом квартале текущего года по сумме возмещений среди регионов в топ-3 вошли Ленобласть (46%), Подмосковье (32%) и Челябинская область (9%).

В целом же за прошлый год страхователи дачного имущества в РФ понесли наибольшие убытки в результате пожаров (50% от общей суммы выплат по стране), заливов (30%) и стихийных бедствий (20%). Гораздо реже страховые случаи наступали из-за противоправных действий, например, краж домашнего имущества (5%). При этом наибольший ущерб россияне получали в зимне-весенний период, 13% от всех возмещений за 2024 год было выплачено в январе, 8% — в феврале, 9% — в марте и 18% — в апреле.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что возгорание на кабельном канале близ подстанции «Приозерская» вследствие короткого замыкания привело к массовому отключению электроэнергии в Приозерском районе Ленинградской области.

Андрей Цедрик