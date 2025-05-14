Возгорание на кабельном канале в Приозерском районе привело к отключению света

Кабельный канал вблизи подстанции «Приозерская» загорелся вследствие короткого замыкание. Это привело к проблемам в подаче электроэнергии в Приозерском районе Ленинградской области.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, из-за происшествия произошло аварийное отключение 170 подстанций. Специалисты уже ведут работы по восстановлению электроснабжения.

«Бригады Ленэнерго ведут аварийный ремонт в районе подстанции "Приозерская". Комитет по ТЭК сообщает, что энергоснабжение в Приозерском районе будет полностью восстановлено к середине дня 14 мая»,— уточнили в администрации.

Свет уже вернулся в Моторное, Ларионово, Садаково, Починок. Для обеспечения электроэнергией соцобъектов в населенный пункты района направили 20 генераторов.

Татьяна Титаева