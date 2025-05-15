Трасса А-289 «Краснодар — Керчь» стала загруженной на майские праздники

Трасса А-289 «Краснодар — Керчь» вошла в число наиболее загруженных скоростных автодорог на майских праздниках 2025 года. Согласно данным пресс-службы ГК «Автодор», пиковые показатели трафика были зафиксированы 1 мая, когда число проездов превысило 22,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации компании, 30 апреля по трассе проехало 19,5 тыс. автомобилей, а к 11 мая интенсивность движения составила 16,8 тыс. проездов в сутки.

«Наибольшая интенсивность движения наблюдается накануне и в конце праздников, когда люди отправляются в путешествия и на дачи. Все больше пользователей автодорог выбирают скоростные трассы из-за их высокой пропускной способности, уровня безопасности, комфорта и качественного дорожного сервиса»,— отметили в пресс-службе ГК «Автодор».

Трасса А-289 Краснодар — Керчь стала платной с 22 апреля. Дорога функционирует в режиме «Свободного потока» — система бесконтактного взимания платы, предусматривающая установку рам с датчиками, фиксирующими проезд без остановки транспорта. Тарифная информация публикуется на портале ООО «Автодор — Платные Дороги».

Анна Гречко