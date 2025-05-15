Минздрав: смертность взрослых россиян от инфаркта миокарда снизилась на 21%

В России смертность взрослого населения от инсульта снизилась более чем на 15%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, смертность от инфаркта миокарда упала более чем на 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Нацпроект дал реальные результаты на показатели здоровья населения… В структуре смертности взрослого населения удалось снизить более чем на 21% летальность от инфаркта миокарда — это одна из основных причин смертности»,— отметил министр в интервью «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

По оценке экспертов Минздрава, суммарное экономическое бремя от ишемической болезни сердца, включая инфаркт миокарда, составляет более 2,14 трлн руб. Из них на инфаркты миокарда приходится 393 млрд руб., на ишемические инсульты — 487,67 млрд руб. Специалисты считают, что для снижения этого бремени следует больше внимания уделять профилактике, доступу к современным технологиям и лекарствам.

Подробности — в материале «Ъ» «Скрипя сердцем».