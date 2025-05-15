Екатеринбуржца принудили к работам за нападение на детей, игравших в снежки

Академический районный суд Екатеринбурга назначил год принудительных работ с удержанием 10% зарплаты Александру Коваленко, который напал на детей, игравших в снежки, сообщила пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инцидент произошел в марте этого года, когда дети играли в снежки во дворе на улице Академика Парина, один из снежков упал около Александра Коваленко, который в это время гулял с собакой. Он отреагировал на это агрессивно: накричал на детей, а затем пнул каждого из них и толкнул. Мальчики упали и испытали сильную физическую боль, заплакали, извинились, но он начал снова угрожать им применением физической силы.

В суде обвиняемый частично признал вину. Прокурор предложил наказание в виде двух лет принудительных работ, а защитник одного из потерпевших просил не лишать его свободы. Адвокат обвиняемого настаивал на оправдании из-за отсутствия состава преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о применении физической силы женщины по отношению к ребенку на детской площадке в Екатеринбурге, который не уступил качели ее детям.

Ирина Пичурина