В Екатеринбурге возбудят дело о нападении женщины на ребенка из-за качелей

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело по информации о применении физической силы женщины по отношению к ребенку на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении женщины на ребенка на детской площадке в Екатеринбурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении женщины на ребенка на детской площадке в Екатеринбурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно информации местных СМИ, в июле 2024 года на одной из детских площадок Екатеринбурга женщина несколько раз применила физическую силу к ребенку, который не уступил качели ее детям. После этого она высказала угрозы в ее адрес.

Господин Бастрыкин поручил СКР по Свердловской области возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.

Анастасия Таначева