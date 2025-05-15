Очередной циклонический вихрь принесет в Петербург 15 мая небольшие дожди

Новый циклонический вихрь, приближающийся с юго-запада, принесет в Петербург 15 мая облачную погоду с прояснениями. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

По словам синоптика, воздух прогреется до 13-15 градусов, что ниже климатической нормы. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление будет расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы. В последний рабочий день недели, 16 мая, станет чуть теплее, однако осадки не исключаются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 18 мая, несмотря на погоду, петербуржцы в Международный день музеев смогут бесплатно посетить Эрмитаж.

Андрей Маркелов