Из свежей почты

Ясмин Бисенова, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 216 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 35 тыс. руб.

Дочка родилась в тяжелом состоянии, в год ей поставили диагноз ДЦП. Мы постоянно лечились, но в три года Ясмин только научилась ползать. Мы обратились в московский Институт медтехнологий (ИМТ) и смогли оплатить лишь первый курс лечения. Дочка стала спокойнее спать, свободнее двигается, у нее улучшилась речь. Врачи рекомендовали продолжить лечение, но мы больше не могли его оплачивать. Спасибо Русфонду, который дважды выручал нас. Теперь Ясмин ждут в ИМТ на очередной курс лечения. Помогите нам, прошу! Гульнара Бисенова, Оренбургская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Ясмин нужно продолжать лечение, направленное на коррекцию мышечного тонуса, развитие мышц и мелкой моторики, улучшение координации движений и навыков ходьбы».

Олег Понеделко, 8 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 174 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 29 тыс. руб.

Когда сыну был месяц, у него обнаружили деформацию черепа. Нейрохирург диагностировал преждевременное заращение теменного шва. Спустя время у малыша выявили еще один заросший шов — между затылочной и теменной костями. Мне объяснили, что нужна операция, иначе быстро растущий мозг Олежки будет сдавлен тесным черепом. Сына прооперировали в Москве по госквоте. Теперь, чтобы сохранить форму головы, Олегу нужно будет носить шлемы-ортезы, которые направляют рост костей. Но их изготовление госквотой не покрывается, а у нас нет таких денег. Помогите! Анна Понеделко, Белгородская область

Нейрохирург детского отделения НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «После операции Олегу требуется коррекция формы головы с применением краниальных ортезов, малыш будет нормально расти и развиваться».

Вова Половцев, 6 лет, врожденная деформация обеих стоп, требуется хирургическое лечение. 186 895 руб.

Внимание! Цена лечения 356 895 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 170 тыс. руб.

У Вовы с рождения были подвернутые стопы. С трехмесячного возраста сына лечили, гипсовали, провели ахиллотомию. Лечение оплатили читатели Русфонда. Спасибо огромное! Стопы выпрямились, Вова встал, в полтора года начал ходить без опоры. Но к пяти годам стопы вновь стали подворачиваться, сыну больно ходить, он спотыкается и падает. Я обратилась к опытным ярославским ортопедам, Вову обследовали и сказали, что теперь поможет только операция. Но я не могу ее оплатить! Марина Половцева, Москва

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «У Вовы в период активного роста произошел рецидив деформации. Требуется операция на обеих стопах и курс этапных гипсований по методу Понсети. Надеюсь, дальнейшее лечение мальчику не понадобится».

Артем Чихляев, 16 лет, состояние после трансплантации почки, требуется обследование. 135 309 руб.

Внимание! Цена обследования 286 309 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саратов» соберут 31 тыс. руб.

В три месяца у сына обнаружили хроническую почечную недостаточность. Врачи говорили, что со временем станет неизбежной пересадка почки. В десять лет состояние сына резко ухудшилось, и его прооперировали. Донором стала я. Чтобы организм не отторг пересаженную почку, срочно потребовались дорогущие препараты. Их оплатил Русфонд, огромное всем спасибо! Операция прошла успешно. Артем регулярно сдает анализы, раз в год проходит обследование в Москве. Сейчас его ждут в клинике «Тигренок». Помогите оплатить обследование! Дарья Чихляева, Саратовская область

Главный врач детского медицинского центра «Тигренок» Надежда Раппопорт (Москва): «Чтобы не допустить отторжения донорской почки, требуется регулярно контролировать ее состояние под наблюдением хирургов, проводивших трансплантацию, которые знают все особенности Артема и в случае ухудшения смогут быстро оказать необходимую помощь».

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