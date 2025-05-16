Для спасения Вари Мачалиной не хватает 723 380 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Вари несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей. Девочка регулярно проходит лечение и реабилитацию, перенесла операции по установке телескопических — растущих вместе с костью — стержней в бедра и правую голень, начала самостоятельно ходить. В последние месяцы Варя жалуется на сильную боль в правой голени, отказывается ходить. Обследование выявило, что за четыре года стержень в голени выдвинулся на всю длину и погнулся, костная деформация вновь прогрессирует. Необходима срочная операция по замене телескопического стержня на новый, большего размера. Девочка сможет вернуться к активной жизни».

Стоимость операции 2 107 380 руб. ООО «Институт исходный код» внесло 700 тыс. руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) — 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 34 тыс. руб. Не хватает 723 380 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Варю Мачалину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Вари — Дарьи Владимировны Мачалиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).