Главу новосибирского минпромторга арестовали по делу о превышении полномочий

Центральный районный суд Новосибирска отправил под арест министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий. Чиновник останется под стражей до 13 июля, сообщает «Интерфакс».

Господин Гончаров вину не признает. В четверг суд также рассмотрит аналогичное ходатайство о заключении под стражу еще двух фигурантов дела.

53-летний глава новосибирского минпромторга был задержан 14 мая. Следствие подозревает его в превышении должностных полномочий при госзакупках товаров с причинением ущерба в размере 95 млн руб. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным источников «Ъ-Сибирь», в отношении двух топ-менеджеров ООО «Росэкспресс» Дмитрия Каледы и Дмитрия Смирнова возбуждено дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при поставках.

Подробности — в материале «Ъ-Сибирь» «Министр срезал лишнего».